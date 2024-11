Acidente de trânsito deixa dois feridos perto da Ponte JK

Uma batida entre dois carros deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (16), perto da Ponte JK, em Brasília. Um motorista de 37 anos recebeu socorro e foi consciente, mas com dores no quadril, para um hospital particular da Asa Norte. Já o outro motorista, de 48 anos, bateu a cabeça e foi levado também consciente para o Hospital de Base. A via foi interrompida pelo Detran (Departamento de Trânsito) para o atendimento, e a perícia ainda investiga a dinâmica do acidente.