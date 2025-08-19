Acidente em condomínio no DF pode ter ocorrido após homem ser prensado por elevador

Um trabalhador de 42 anos morreu após ser prensado por um elevador enquanto realizava manutenção em um condomínio em Ceilândia (DF). O incidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, no 8º andar do prédio. A 19ª DP investiga o caso e o Corpo de Bombeiros, junto à empresa responsável pela manutenção, trabalha para retirar o corpo com segurança.



A polícia está apurando as causas do acidente, incluindo a possibilidade de falha, imprudência ou negligência. Morte do trabalhador foi confirmada e a perícia está sendo aguardada para fornecer mais detalhes.



