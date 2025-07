Acidente em Tocantins deixa seis mortos e uma sobrevivente do Distrito Federal

Uma família do Distrito Federal se envolveu em um acidente fatal em Tocantins, resultando na morte de seis pessoas. A única sobrevivente, uma menina de três anos, está hospitalizada em estado estável. Entre as vítimas estavam o pai, suas filhas de cinco e 12 anos, e a avó. A mãe morreu após hospitalização junto com o bebê de cinco meses. A família pede ajuda para custear os velórios e a Polícia Civil investiga as causas do acidente.



