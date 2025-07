Acidente entre carro e caminhão no Tocantins teria sido causa da morte de família do DF

No Tocantins, um acidente trágico resultou na morte de seis pessoas de uma mesma família do Distrito Federal. O acidente ocorreu quando o carro em que viajavam colidiu frontalmente com um caminhão. Dos sete ocupantes, apenas uma criança de três anos sobreviveu e permanece internada.



A família, que retornava de uma visita a parentes no Pará, agora enfrenta a difícil tarefa de arrecadar fundos para o translado e o velório dos entes queridos. A Polícia Civil do Tocantins investiga as causas do acidente, enquanto a comunidade se mobiliza para ajudar nos custos financeiros envolvidos.



