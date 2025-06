Acidente fatal em Ceilândia (DF) deixa motociclista morto

Um acidente fatal ocorreu em Ceilândia (DF), envolvendo um motociclista e dois veículos. O motociclista não sobreviveu ao impacto. O Corpo de Bombeiros e o SAMU estiveram no local para prestar atendimento, porém, não foi possível evitar o óbito. O trânsito na região foi interrompido, restando apenas uma faixa liberada para a passagem de veículos.



Imagens registraram o helicóptero dos bombeiros chegando à cena, indicando a gravidade da situação. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.



