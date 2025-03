Acidentes com descargas elétricas acedem alerta para condições dos postes no DF

Os recentes casos de vítimas de descargas elétricas causados por acidentes com fios de alta tensão acenderam um alerta para as condições precárias dos postes nas regiões administrativas do Distrito Federal. Nesta quinta-feira (20), em Planaltina, um garoto de 10 anos morreu após ser eletrocutado ao descer do carro para ir a uma padaria.



O acidente reaviva lembranças de dezembro de 2022, quando três membros da mesma família morreram na QNP 24, do P Sul, em Ceilândia, por pisarem em uma poça d'água com fios caídos durante uma tempestade. Outro incidente recente envolveu uma mulher de 56 anos em Taguatinga, que levou um choque ao tocar em fios caídos durante a chuva.



Apesar de melhorias relatadas no fornecimento de energia após intervenções da Neonergia, alguns fios ainda permanecem pendurados, gerando preocupação entre os moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!