Acidentes domésticos são as principais causas de emergências; saiba como prevenir

Acidentes domésticos continuam entre as principais causas de atendimentos de emergência no Distrito Federal. Queimaduras, quedas e quase afogamentos estão entre os incidentes mais recorrentes, segundo o Corpo de Bombeiros.



Um vídeo que circulou recentemente nas redes sociais reacendeu o alerta: uma influenciadora digital sofreu um susto após uma forma quente estilhaçar ao entrar em contato com uma superfície fria. O episódio, apesar de inusitado, ilustra como situações aparentemente inofensivas podem representar sérios riscos dentro de casa.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a cozinha é o ambiente mais perigoso da casa, sobretudo para famílias com crianças pequenas. Para evitar acidentes, a corporação orienta a adoção de medidas preventivas, como a instalação de telas de proteção em janelas, o armazenamento de produtos de limpeza fora do alcance de crianças e a atenção redobrada ao circular por áreas úmidas. Também é fundamental evitar pisos molhados e ter cuidado com utensílios quentes e objetos cortantes.



Em situações de emergência, a orientação é manter a calma e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



