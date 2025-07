Administrador da Estrutural (DF) fala sobre próximo RECORD nas Cidades

A 88ª edição do programa RECORD nas Cidades acontecerá na Cidade Estrutural, com serviços e prêmios para a população. O administrador, Alceu Prestes, destacou o crescimento da cidade e os investimentos em infraestrutura, como melhorias na rede de esgoto, iluminação e novos terminais de ônibus, apoiados pelo governo do Distrito Federal.



O evento será no próximo sábado, a partir das 9h, oferecendo serviços como cortes de cabelo e maquiagem. Espera-se grande participação popular, superando edições anteriores.



