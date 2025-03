Administrador de Ceilândia fala sobre expectativa para RECORD nas Cidades

Ceilândia vai sediar o evento RECORD nas Cidades para celebrar 54 anos de fundação. O administrador local, Dilson Resende, destacou a alta expectativa com a procura por cupons de sorteio de prêmios. O evento, que promete muita diversão para os moradores, ocorrerá na Praça do Trabalhador a partir das 8h, incluindo o tradicional corte do bolo. Resende convida a população a participar e celebrar a data especial com prêmios e entretenimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!