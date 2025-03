Advogada diz que empresas serão responsabilizadas pela morte de menino eletrocutado

Uma forte tempestade atingiu Planaltina, no Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira (20), causando sérios danos e resultando na morte de uma criança de 10 anos. Ventos de até 65 km/h derrubaram fios elétricos, levando o menino a receber uma descarga elétrica. A advogada da família afirmou que empresas podem ser responsabilizadas.



A demora no socorro foi destacada como fator crítico. A Neoenergia, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, está colaborando com a investigação e já prestou assistência social à família. A Polícia Civil conduz as investigações, enquanto aguarda-se a conclusão da perícia.



