Advogado morto em acidente de kart no DF pilotava veículo adaptado

No último sábado (1º), o advogado Bráulio Antão, de 46 anos, sofreu um acidente fatal no kartódromo Ayrton Senna, no Guará. Bráulio, que utilizava um kart adaptado por ter deficiência, perdeu o controle do veículo quando o volante se soltou, colidindo a cerca de 90 km/h. Apesar do uso de equipamentos de segurança adequados, ele foi arremessado e não resistiu. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. De acordo com Renato Constantino, presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal, Bráulio era o único piloto com necessidades especiais no local. O kartódromo está fechado por luto e deve reabrir na sexta-feira (7). Bráulio está sendo velado em Teresina, no Piauí.



