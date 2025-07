Aeroporto de Brasília fica em 4º lugar entre os melhores do mundo, aponta pesquisa

O Aeroporto Internacional de Brasília foi classificado em quarto lugar na lista dos 10 melhores aeroportos do mundo, de acordo com o site e-Help. O terminal se destacou por sua pontualidade, recebendo nota 8,6 dos usuários, e pelo padrão de seus serviços, com nota 8,3 para a opinião geral do cliente e 8,2 para alimentação e lojas.



Em um estudo separado, o aeroporto também foi reconhecido como o segundo mais pontual do mundo e o mais pontual do Brasil. O aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, ficou com a primeira posição global.



