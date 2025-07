Afastado suspeito de dopar pacientes de hospital do DF para furtar objetos pessoais

Um profissional da área da saúde foi afastado após denúncias de que ele estaria dopando pacientes para furtar objetos pessoais. O caso aconteceu com diversas pessoas no Hospital Regional de Ceilândia (DF). Uma das vítimas relatou que sua aliança desapareceu após ser sedado para um procedimento médico em maio.



A esposa do homem afirmou que ele ficou desacordado por horas e só percebeu o sumiço da joia ao acordar. Outros pacientes tiveram experiências similares, identificando um enfermeiro como principal suspeito.



