Agências do trabalhador estão com 725 vagas de emprego abertas

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 725 vagas abertas. Para quem busca uma oportunidade de emprego, há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 3,8 mil. Também há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e Jovem Aprendiz. Para participar, basta acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir pessoalmente à uma das 14 agências.