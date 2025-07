Águas Claras (DF) tem alteração no trânsito e rua passa a ter fluxo em sentido único

A partir de 10 de julho, a Rua 25 Sul, em Águas Claras (DF), terá tráfego em sentido único. Essa mudança atende a uma solicitação dos moradores. O Detran instalará placas e realizará pintura no asfalto para facilitar a adaptação à nova circulação. Panfletos serão distribuídos para informar a população sobre as alterações.



