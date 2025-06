Alerta da embaixada dos EUA sobre segurança gera polêmica no Distrito Federal

A Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta pedindo que seus cidadãos evitem certas áreas do Brasil, incluindo o Distrito Federal, por riscos de assaltos e sequestros. Ceilândia foi uma das cidades citadas.



Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF indicaram 2.185 assaltos a pedestres em Ceilândia no ano passado, mas houve uma redução significativa neste ano. Especialistas em segurança criticam o alerta, afirmando que ele não reflete a realidade local.



A Polícia Militar destacou que a criminalidade tem diminuído e que a embaixada não procurou dados oficiais. O governador Ibaneis Rocha desconsiderou o alerta, convidando americanos a visitarem as cidades mencionadas para verem a segurança em pessoa.



