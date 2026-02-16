Alerta de golpes durante o carnaval: veja dicas para evitar problemas

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) emitiu um alerta sobre o aumento de golpes e furtos durante o carnaval. Recomenda-se usar um celular extra para transações financeiras e reduzir limites diários do PIX e cartões. Cuidado com maquininhas alteradas que podem expor senhas. Consumidores devem inserir seus cartões pessoalmente e verificar valores antes da digitação da senha.



Durante as festas, a atenção deve ser redobrada. Como alerta um entrevistado: "Nesses momentos de oba-oba, é fácil cair em um golpe surreal." Outro conselho é proteger sua senha e evitar que terceiros manipulem seu cartão.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!