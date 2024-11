Algas se espalham na superfície do Lago Paranoá: entenda o motivo desse fenômeno

A paisagem em parte de um dos principais cartões-postais de Brasília se transformou drasticamente nos últimos cinco dias: quem passa pela Ponte das Garças nota que a superfície do Lago Paranoá está coberta de algas. A mudança decorre do acúmulo de esgoto próximo às estações de tratamento da Caesb, o que eleva a quantidade de nutriente para esses organismos.



“Em regiões onde não há registro de poluição, às vezes, encontramos essas plantas, o que não quer dizer que lá esteja poluído, mas que a ação dos ventos fez com que ela se desprendesse da sua massa e fosse deslocada”, elucida a diretora de Conservação e Recursos Hídricos do Ibram (Instituto Brasília Ambiental), Janaína Starling.



O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, apresenta outra explicação. “Nós temos um carreamento de materiais que vem pelo Riacho Fundo, principalmente. E, quando vem, essas plantas aquáticas também se proliferam em maior quantidade”.



A Caesb informou também que a Estação de Tratamento de Esgoto Sul, próximo às áreas afetadas, funciona normalmente.