Aluno de 15 anos é esfaqueado dentro de colégio cívivo-militar de Brazlândia (DF)

Um aluno de 15 anos foi esfaqueado por um colega de 14 anos na Escola Cívico Militar de Brazlândia (DF). O agressor retirou uma faca da mochila e feriu a vítima. A Polícia Militar foi acionada e deteve o agressor, que foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente em Taguatinga. O aluno ferido recebeu atendimento no Hospital Regional de Brazlândia e está se recuperando bem. A motivação do ataque ainda é desconhecida e está sob investigação da Polícia Civil.



