Aluno esfaqueado em briga escolar no Gama (DF) é internado e se recupera bem

Um estudante de 16 anos foi internado no Hospital de Santa Maria (DF) após sofrer quatro golpes de canivete durante uma briga em escola no Gama. Ele ficou em observação, mas não precisou passar por cirurgia. A Secretaria de Educação informou que os adolescentes envolvidos serão transferidos para outras escolas.



A Polícia Militar foi acionada e os agressores foram apreendidos. Apesar do incidente, a escola é conhecida por um trabalho forte de cultura de paz. A Secretaria mobilizou psicólogos para promover ações de pacificação e os representantes da Cultura de Paz da Polícia Militar planejam uma palestra de acolhimento para alunos e professores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!