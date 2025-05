Alunos da rede pública do DF têm até quinta-feira para se inscreverem em intercâmbio

Na próxima quinta-feira (29), acaba o prazo de inscrição para o intercâmbio estudantil promovido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Estudantes da 2ª série do ensino médio da rede pública, com frequência e nota mínima de 6, podem se inscrever.



A prova de proficiência em inglês será no dia 8. O programa piloto selecionará 100 alunos para um intercâmbio de quatro meses no Reino Unido, hospedados em casas de família. Os participantes receberão bolsa mensal de 300 libras para cobrir despesas pessoais. Há expectativa de o programa ser ampliado para outros países no futuro.



