Alunos produzem óleo essencial e sabão de barra em projeto de escola do Gama

No Centro Educacional 8, no Gama, alunos do terceiro ano do ensino médio estão usando a fermentação para transformar cana-de-açúcar em etanol e óleo essencial em sabão. O projeto inovador não apenas rendeu prêmios no 13º Circuito de Ciências das Escolas, mas também despertou interesses científicos nos jovens.



"Descobri meu interesse por química e física com este projeto", compartilhou um dos estudantes. O processo envolve materiais simples, como cana-de-açúcar fermentada e ferramentas acessíveis, reforçando a importância da sustentabilidade. A professora orientadora destaca o uso criativo dos recursos para ligar teoria e prática, preparando os alunos para enfrentar desafios ambientais futuros.



