Após apelo de família, motorista promete devolver galo de estimação levado no DF

Andrea Souza e sua família pediram ajuda para encontrar seu galo de estimação, Negão, que foi levado por um motorista de aplicativo enquanto ciscava na rua em Santa Maria, no Distrito Federal. Após o incidente, Andrea registrou um boletim de ocorrência e fez um apelo pela devolução do animal, que é considerado parte da família há mais de três anos.



O caso repercutiu, e o motorista contatou Andrea, garantindo a devolução do galo. A mulher expressou alívio e gratidão, esperando pelo retorno de Negão, sem desejar punição para o motorista, apenas que o animal volte são e salvo.



