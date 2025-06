Após assembleia, professores do DF mantêm greve e esperam decisão judicial

Os professores das escolas públicas do Distrito Federal, após uma assembleia-geral realizada na Funarte, decidiram continuar com a greve iniciada em 2 de junho. A categoria reivindica um aumento de 19,8% nos salários e discute temas como reestruturação e convocação de concursados.



Uma nova assembleia está marcada para 24 de junho. Além disso, há uma expectativa sobre a decisão judicial acerca de uma multa de R$ 300 mil ao sindicato, após o Tribunal de Justiça classificar a greve como ilegal. O governador do DF, Ibaneis Rocha, reafirma a intenção de cortar o ponto dos grevistas.



