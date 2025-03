Após bater em carro e fugir, motorista de caminhonete se arrepende e assume prejuízo

Um morador de Vicente Pires teve parte de seu carro destruída após uma caminhonete em alta velocidade colidir na traseira do veículo que estava estacionado. O motorista da caminhonete inicialmente fugiu sem deixar contato. Após a divulgação das imagens do incidente pela RECORD , o responsável pelo acidente se apresentou ao proprietário do veículo danificado e afirmou que irá cobrir todos os prejuízos relacionados à colisão.



