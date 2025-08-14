Após batida de caminhão, DER instala estrutura provisória em passarela na Estrutural (DF)

Após um acidente que interditou a via Estrutural, no Distrito Federal, e danificou uma passarela, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) instalou uma estrutura provisória para garantir a passagem segura dos pedestres. Um caminhão colidiu com a passarela causando congestionamento. Durante os reparos, foram colocados guardrails de concreto como medida adicional de segurança. A reconstrução definitiva deve levar até duas semanas e pode resultar em bloqueios pontuais durante os trabalhos. As faixas interditadas foram liberadas pelo DR.



