Após comprar sofá com defeito, cliente pede intervenção da Patrulha do Consumidor

Em dezembro do ano passado, a moradora de Taguatinga (DF), Daniela Alencar, adquiriu um sofá no valor de R$ 2.600, mas a satisfação durou pouco. Logo após a entrega, ela identificou diversos defeitos no móvel.



Mesmo após várias tentativas de contato com a loja, Daniela não obteve retorno nem solução para o problema. Diante do descaso, ela recorreu à Patrulha do Consumidor em busca de justiça.



A equipe do programa foi até o estabelecimento, onde o gerente reconheceu a falha, pediu desculpas e ofereceu como solução a substituição do produto ou o reembolso do valor pago. O caso foi resolvido, e Daniela agradeceu a intervenção da reportagem, que foi essencial para garantir seus direitos como consumidora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!