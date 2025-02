Após denúncia de moradores, SLU coleta lixo acumulado em ruas de Sobradinho

Após reclamações de moradores do acampamento Nelson Mandela, em Sobradinho, o SLU (Serviço de Limpeza Urbana) realizou a limpeza de uma rua que estava com lixo acumulado, devido a um papa-entulho quebrado. Segundo os residentes da região, há meses o papa-lixo está com defeito, levando ao descarte incorreto de resíduos sólidos nas margens da vegetação. A administração informou que a área foi isolada por segurança e prometeu reinstalar o equipamento após manutenção, porém, sem data definida.



