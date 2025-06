Após mais de 20 dias da greve dos professores, calendário escolar é ajustado

Após a greve dos professores que durou 23 dias, foi definido que a reposição das aulas ocorrerá ao longo de julho, preferencialmente nos dias da semana, com a possibilidade do uso dos sábados, 12 e 19 de julho. As férias escolares foram reprogramadas para começar em 28 de julho até 3 de agosto.



O Governo do Distrito Federal, em acordo com os professores, garantiu a contratação de novos profissionais e o pagamento integral dos salários, incluindo para quem aderiu à greve. É importante que os alunos chequem o calendário específico nas secretarias das suas escolas.



