Após morte de cuidadora dedicada, 17 gatos buscam novo lar no DF

Após o falecimento da protetora Maria Helena em 14 de janeiro, 17 gatos resgatados por ela ainda necessitam de um lar. Um grupo de mais de 25 protetores realiza feiras de adoção aos sábados na EPTG para encontrar novas famílias para os felinos. Desde o início do esforço, 29 já encontraram lares. As próximas feiras acontecerão no Pet Shop Pegada Animal e no Betina Pet Café. Interessados em adotar ou ajudar podem contatar o telefone 992413660. "Ela era extremamente dedicada e abdicou de tudo para cuidar deles", recorda uma coordenadora as adoções.