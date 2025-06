Após protesto no Palácio do Buriti, PM negocia com professores e libera trânsito

O trânsito na região do Palácio do Buriti, em Brasília , começa a melhorar após a Polícia Militar negociar com manifestantes e liberar a via N1. Entretanto, o congestionamento ainda é significativo, estendendo-se até a Funarte e próximo à Torre de TV.



Recomenda-se que os motoristas evitem o centro de Brasília e utilizem rotas alternativas, como o trajeto pelo Detran. A normalização completa do trânsito ainda pode demorar algum tempo. A greve dos professores em Brasília continua, e manifestantes estavam bloqueando vias na Praça do Buriti.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!