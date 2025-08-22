Após três semanas, mulher espancada em elevador de prédio no DF continua internada

Uma mulher de 34 anos permanece internada em uma clínica psiquiátrica após ser agredida pelo companheiro de 55 anos no Guará (DF). O crime ocorreu em 1º de agosto, e o agressor, Cleber Lúcio Borges, foi preso e indiciado por lesão corporal, porte ilegal de arma e furto de energia.



O Ministério Público considera reclassificar o crime para tentativa de feminicídio devido ao estado emocional da vítima. Segundo a mãe da mulher, ela se sente culpada pelo que aconteceu, destacando o impacto psicológico da violência doméstica.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!