Após três semanas, mulher espancada em elevador de prédio no DF continua internada

O agressor, Cleber Lúcio Borges, foi preso e indiciado por lesão corporal, porte ilegal de arma e furto de energia

Balanço Geral DF|Do R7

Uma mulher de 34 anos permanece internada em uma clínica psiquiátrica após ser agredida pelo companheiro de 55 anos no Guará (DF). O crime ocorreu em 1º de agosto, e o agressor, Cleber Lúcio Borges, foi preso e indiciado por lesão corporal, porte ilegal de arma e furto de energia.

O Ministério Público considera reclassificar o crime para tentativa de feminicídio devido ao estado emocional da vítima. Segundo a mãe da mulher, ela se sente culpada pelo que aconteceu, destacando o impacto psicológico da violência doméstica.

