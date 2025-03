Após vitória recente, Gama se consagra como o maior campeão da história do Candangão

O Gama foi campeão do Candangão BRB 2025 após vencer o Capital em uma emocionante partida na Arena BRB Mané Garrincha, diante de quase 40 mil pessoas. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e seguiu para os pênaltis.



O goleiro Renan Rinaldi brilhou na cobrança de pênaltis, defendendo quatro cobranças e garantindo a vitória ao Gama que, além do troféu, assegurou vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.



William Júnior, camisa 10 do Gama, expressou emoção pela conquista, especialmente nos 50 anos do clube. "É uma alegria imensa. O povo merece, o Gama merece", disse ele. Pedro Romano, zagueiro do time, destacou a importância do título após a eliminação da edição anterior e a honra de fazer parte da história do Gama.



A final foi transmitida pela RECORD , com cobertura de primeira linha. A premiação de R$ 1,2 milhão será destinada em parte aos atletas e também para cobrir despesas do clube. Com a vitória, o time segue como o maior campeão do Campeonato Candango.



