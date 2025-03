Apreensão de 500 kg pólvora revela transporte ilegal de carga explosiva no DF

Durante uma operação de rotina na BR-020, a Receita do DF apreendeu um caminhão que transportava 500 quilos de pólvora, material altamente explosivo. As caixas com a carga estavam rotuladas como frágeis e o motorista não soube informar a origem do produto. Além disso, foram confiscados produtos como cachaça e calçados com notas fiscais irregulares. O auditor fiscal destacou que as operações têm sido intensificadas, resultando em mais de R$ 4 milhões em apreensões desde março. A Polícia Militar foi chamada para lidar com o material explosivo, e a carga foi levada a uma delegacia para investigações posteriores.



