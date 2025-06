Aprovado projeto de combate à divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto de lei que visa prevenir e combater a divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento. A medida aguarda a sanção do governador Ibaneis Rocha e prevê campanhas educativas sobre a disseminação indevida de conteúdo sexual e a criação de canais para denúncias anônimas.



A prática, conhecida como "revenge porn", tem se tornado comum em todo o mundo, inclusive com o uso de deepfake para criar falsos vídeos íntimos. Casos como o ocorrido no Reino Unido, onde a divulgação não consensual levou à tragédia pessoal, exemplificam a urgência da legislação, que se soma a leis federais já em vigor no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!