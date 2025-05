Área de escape interrompe ciclovia e compromete a segurança em São Sebastião (DF)

A interrupção de uma ciclovia no canteiro central em São Sebastião devido a uma reforma está causando preocupações entre ciclistas e pedestres. Os moradores afirmam que a remoção de uma calçada compartilhada para a construção de uma área de escape intensificou os riscos. "A opção para o ciclista agora é arriscada", afirma um ciclista que depende da bicicleta para ir ao trabalho.



Vídeos enviados à RECORD mostram pedestres e ciclistas dividindo o espaço com os carros, evidenciando situações de perigo. O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) garante que a continuação da ciclovia é prioridade, mas os usuários ainda relatam dificuldades diárias.



