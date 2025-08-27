Artista plástico transforma casa em museu e espaço cultural no Recanto das Emas (DF)

No Recanto das Emas (DF), o artista plástico José Francisco Alves Júnior deu vida a um projeto singular: transformar sua própria casa em um verdadeiro museu. No imóvel de 300 metros quadrados, ele reúne esculturas e obras de arte que recebem visitantes aos finais de semana.



Com quatro andares, o espaço também conta com um teatro em estilo inglês, criado para apresentações e eventos culturais. “Aqui é o lugar que eu mais gosto”, afirma José Francisco, que segue produzindo novas criações e fortalecendo a cena artística local.



