Artista plástico transforma casa em museu e espaço cultural no Recanto das Emas (DF)

José Francisco Alves Júnior cria espaço cultural com teatro, cinema e esculturas dentro de casa

Balanço Geral DF

No Recanto das Emas (DF), o artista plástico José Francisco Alves Júnior deu vida a um projeto singular: transformar sua própria casa em um verdadeiro museu. No imóvel de 300 metros quadrados, ele reúne esculturas e obras de arte que recebem visitantes aos finais de semana.

Com quatro andares, o espaço também conta com um teatro em estilo inglês, criado para apresentações e eventos culturais. “Aqui é o lugar que eu mais gosto”, afirma José Francisco, que segue produzindo novas criações e fortalecendo a cena artística local.

