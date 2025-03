Árvore da Lua: conheça a espécie plantada em Brasília que foi germinada no espaço

A Árvore da Lua, localizada na sede do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) em Brasília , é resultado de um experimento espacial único. A semente da árvore viajou na missão Apollo 14, orbitando a Lua e sendo exposta à radiação espacial.



Plantada em 1980, a espécie liquidâmbar, nativa da América do Norte, foi adaptada ao clima do cerrado brasileiro. Em 2011, a árvore foi tombada em um evento com a presença da Embaixada dos Estados Unidos, resgatando informações sobre seu impacto nas futuras missões espaciais.



A bióloga Cristiane Ferreira destaca a importância de entender o cultivo de plantas no espaço, essencial para missões de longa duração e colonização de outros planetas. Essa transição de conhecimento é vital à medida que exploramos além das fronteiras terrestres.







Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!