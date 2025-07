Árvores retiradas do Jardim Botânico de Brasília serão reaproveitadas para construções

A partir de agosto, o Jardim Botânico de Brasília iniciará a retirada de centenas de pinheiros das áreas de visitação. A medida busca garantir a segurança dos visitantes, já que os pinheiros representam riscos de queda, e proteger o bioma nativo do cerrado, uma vez que são espécies exóticas invasivas.



Serão removidos inicialmente 655 exemplares mapeados na área central. As árvores retiradas serão reaproveitadas para construção dentro do próprio jardim ou em outras unidades do governo local.



Muitos visitantes destacam a importância dessa ação para a segurança e a preservação ambiental, como uma mãe que mencionou sentir-se mais segura com a revitalização do local.



