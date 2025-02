Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quarta-feira (12)

NO Balanço Geral DF desta quarta-feira (12), veja o caso do assaltante armado que roubou celulares em salão de beleza no Riacho Fundo, a prisão do radialista do Entorno do DF acusado de cometer racismo contra colega de trabalho e a investigação da polícia que mira grupo suspeito de lucrar R$ 130 mil por mês com clonagem de aplicativo de mensagens. Ainda nesta edição, o jornal mostra as dificuldades enfrentadas por passageiros na recarga de cartões de ônibus do DF, traz as mais de mil vagas abertas no DF para cursos gratuitos de qualificação e destaca que sistema de cotas reforça diversidade e gera aumento no número de estudantes indígenas na UnB. Outros destaques são: grupo é preso por fraude bancária após golpe de R$ 340 mil com vítima do DF; exames antes de realizar atividades físicas podem evitar mal súbito, alerta especialistas. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.