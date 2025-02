Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quarta-feira (29)

Nesta edição do Balanço Geral DF, exibida nesta quarta-feira (29), veja a cerimônia que homenageou 24 cães policiais aposentados no Distrito Federal, a prisão dos suspeitos de torturar e assassinar um adolescente de 14 anos e como série de crimes em quadras da Asa Norte preocupa moradores. O jornal também noticia a condenação do líder de uma facção no DF a 33 anos de prisão por torturar e matar a namorada, a prisão de um homem que se passava por policial e que transportava 22 kg de drogas e a liberação do motorista que atropelou ciclista em Planaltina após pagar fiança de R$ 1 mil. Outros destaques são: lei que proíbe celulares nas escolas incentiva socialização entre estudantes no DF; reajuste do ICMS vai aumentar preço dos combustíveis no DF em fevereiro; Corrida de Reis deve reunir mais de 20 mil participantes no DF neste sábado. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.