Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quinta-feira (13)

No Balanço Geral DF desta quinta-feira (13), veja o projeto lançado pelo Ministério da Justiça para aprimorar resposta a desastres ambientais, o PL que propõe vetar recursos públicos para artistas que incentivam crimes e a operação da Anvisa que fechou clínicas de estética com produtos vencidos e medicamentos proibidos. Além disso, confira nesta edição do jornal a apreensão de 58 quilos de cocaína dentro de ônibus no Recanto das Emas, a previsão do tempo do DF, que pode ter calor e possibilidade de temporal ao longo do fim de semana e conheça a variedade de árvores frutíferas espalhadas por Brasília. Outros destaques são: polícia encontra drogas escondidas em calçada e prende dois suspeitos em Samambaia; passageiros podem economizar R$ 55 por mês com passagens gratuitas no DF; Candangão BRB 2025: Paranoá vence Ceilandense em partida com sete gols. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.