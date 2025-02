Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quinta-feira (23)

Nesta edição do Balanço Geral DF, veja a denúncia de uma mulher que acusa uma casa de acolhimento de idosos de não devolver as mensalidades pagas após a morte do pai. Saiba mais sobre o caso de um homem de 37 anos que desapareceu em Taguatinga Norte após sair para trabalhar, e uma funcionária que encontrou um celular usado por outro funcionário para registros íntimos de usuários de um banheiro em uma empresa de ônibus. Confira os serviços gratuitos que estarão disponíveis no Record nas Cidades, que acontece no próximo sábado (25), na Cidade Estrutural.