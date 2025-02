Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quinta-feira (30)

O Balanço Geral DF desta quinta-feira (30) mostra como armadilhas contra a dengue tem ajudado a reduzir casos no Distrito Federal, o trabalho de um robô que otimiza entregas de medicamentos no Hospital Regional de Santa Maria e a primeira usina hidrelétrica de Brasília que se tornou museu aberto em Goiás. Além disso, o jornal traz uma entrevista exclusiva com Poli, eleito novo presidente da OAB-DF, e o anúncio de Ibaneis que indica que o aniversário de 65 anos de Brasília terá três dias de comemorações. Outros destaques são: operação mira grupo golpista que prometia retorno de um ‘octilhão’ a fiéis; suspeito de assalto é preso após se esconder de policiais em guarda-roupas; perseguição policial no DF termina com apreensão de três adolescentes; homem atira contra viatura e morre em confronto com a PM no Sol Nascente; governo do DF pagará recompensas para capturar suspeitos de feminicídio. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.