Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quinta-feira (6)

O Balanço Geral DF desta quinta-feira (5) noticia o assassinato de um homem em Samambaia que foi morto a tiros pelo vizinho após discussão por estacionamento. Além disso, o jornal mostra o caso do ambulante que foi esfaqueado após disputa por ponto de venda no Mané Garrincha, a captura de um dos suspeitos de assassinar um jovem de 17 anos no Novo Gama e a prisão do ‘barão das armas’, que foi pego com fuzil capaz de derrubar aeronaves. Outros destaques são: ação rápida da Polícia Militar salva vida de criança picada por cobra em Brasília; PF investiga suspeitos de fraudar documentos de idosos para realizar empréstimos; homem leva seis tiros em tentativa de homicídio no Recanto das Emas; primeiro saidão do ano libera 1.741 detentos no Distrito Federal. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.