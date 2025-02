Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (20)

O Balanço Geral DF desta segunda-feira (20) destaca a celebração do aniversário da Cidade Estrutural, que acontece neste fim de semana, com a presença do Record nas Cidades e sorteio de prêmios. O jornal também traz informações, como a suspensão do bloqueio de pagamentos do INSS por falta de prova de vida, o velório da brasileira morta na Holanda, golpes aplicados por criminosos por meio de inteligência artificial, a transferência do delegado que atirou em três mulheres à Papuda, e o caso do homem condenado a 16 anos por homicídio no DF, que forjou a própria morte, mas acabou descoberto e preso. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.