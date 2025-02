Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (3)

O Balanço Geral DF desta segunda-feira (3) mostra como falsas clientes enganaram vendedor de feira do DF e furtaram celular de loja, o vazamento de água que preocupa moradores de condomínio de Vicente Pires, os recentes furtos a comércios em Taguatinga e a prisão do homem suspeito de matar a facadas amigo de infância na Estrutural. O jornal também noticia o resgate de um idoso que caiu na sacada de um apartamento no Sudoeste, a condenação do policial que atirou em delegada a três anos de prisão em regime aberto e o início dos trabalhos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Outros destaques são: moradora do DF desaparecida há mais de dois meses é encontrada em São Paulo; Polícia Militar apreende R$ 260 mil em drogas e detém suspeitos no Distrito Federal. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.