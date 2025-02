Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (14)

No Balanço Geral DF desta sexta-feira (14), veja a operação da polícia que apreendeu mais de dois mil animais silvestres em condições irregulares, a apreensão de drogas que seriam vendidas no Entorno do Distrito Federal e os desafios enfrentados por moradores de São Sebastião com resíduos de poda e falta de asfalto causam transtornos. O jornal também mostra que patinetes elétricos ganham espaço em Brasília com novas regras de segurança, moradores de São Sebastião ganham novos ônibus conhecidos com 'zebrinhas' e carro desgovernado invade casa na Candangolândia e mulher é atropelada. Outros destaques são: primos são presos por tráfico em Samambaia com R$ 100 mil em drogas; cliente em surto destrói clínica veterinária em Vicente Pires após morte de cadela; Bope detona artefato suspeito em operação em frente à 15ª DP de Ceilândia. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.