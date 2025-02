Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (24)

Nesta edição do Balanço Geral DF, veja dicas de adaptação das crianças para as voltas às aulas, o resgate do cachorro preso em painel de carro, e as atualizações do estado das vítimas baleadas pelo delegado no DF. Veja também, a reclamação de moradores do Varjão com o acúmulo de lixo nas ruas após retirada de containers, e a buscas por suspeitos de aplicarem golpe do falso comprovante em Goiás. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.