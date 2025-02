Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (31)

A edição do Balanço Geral desta sexta-feira (31) mostra uma confusão entre cobrador e passageiro dentro de um ônibus do Paranoá, que resultou em agressão e boletim de ocorrência, a operação conjunta entre policiais contra o tráfico de drogas em Cristalina de Goiás, e a prisão de um casal que agrediu funcionários e vigilantes da UPA do Paranoá, após exigirem atendimento prioritário. O jornal também traz aumento do preço da gasolina no Distrito Federal a partir deste sábado, e como está a preparação de Sobradinho e Capital para confronto pela quarta rodada do Candagão BRB 2025. E ainda: notícias sobre a vida dos famosos na Hora da Venenosa.